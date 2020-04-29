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Капитан Реала сейчас находится в лучшей форме, чем до карантина

Капитан Реала сейчас находится в лучшей форме, чем до карантина
14:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанец ответственно относиться к поддержанию формы.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос рассказал о своих физических кондициях на карантине.

"Думаю, сейчас я нахожусь в лучшей форме, чем до карантина. Мы придали этой ситуации такое значение и серьезность, поэтому сделали большой акцент на поддержании питания, отдыха и, конечно же, тренировок. Сейчас моя физическая форма лучше, чем в середине сезона, потому что, когда вы играете каждые три дня, это не дает вам времени для восстановления, вы просто поддерживаете тонус, чтобы не получить рецидив травмы".

"Первые несколько недель мы знали, что это затянется, теперь видно немного света в конце туннеля, мы проводим больше кардио-тренировок, чтобы вернуться стройным и не раздутым", — цитирует испанца Managing Madrid.

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Футболист также признался, что не теряет надежды в этом сезоне поднять над головой не один трофей.

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Все по теме:

УЕФА, Серхио Рамос, Карантин, ФК Реал Мадрид.
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