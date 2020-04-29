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29 апреля - Всеукраинский день футбола

29 апреля - Всеукраинский день футбола
13:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УАФ

Новости спорта:Сегодня отмечается Всеукраинский день футбола. 28 лет назад сборная Украины сыграла свой первый матч в истории.

29 апреля 1992 года в Ужгороде украинская команда уступила сборной Венгрии (1:3). Первым автором гола в составе сине-желтой команды стал форвард Черноморца Иван Гецко.

С того времени сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в Германии в 2006 году, а также дважды выступала на европейских первенствах. Динамо доходило до полуфинала Лиги чемпионов, а Шахтер выиграл Кубок УЕФА. Нападающий украинской сборной Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча в 2004 году.

Украина квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко заняла первое место в группе и не проиграла ни одного матча во время отборочного цикла. В финальном турнире соперниками украинцев по группе должны стать команды Нидерландов и Австрии, а также один из победителей плей-офф.

 
 
 
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Сьогодні — Всеукраїнський день футболу! 29 квітня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України 28 років тому, 29 квітня 1992-го, національна збірна України провела свій перший матч. Зустріч в Ужгороді з Угорщиною завершалися поразкою наших — 1:3. Першим голеадором національної команди став нападник «Чорноморця» Іван Гецько, який на 90 хвилині «розмочив» рахунок. Відтоді дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу. Вона нагадує історичне минуле й той шлях, який пройшов футбол України за майже три десятиліття самостійного існування. Вітаємо всіх любителів найпопулярнішої гри!

Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

Назван лучший футболист XXI века

Напомним, Евро-2020 отложили до следующего года из-за пандемии COVID-19. Название турнира останется прежним, несмотря на изменение в датах.

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Сборная Украины, ФФУ, День футбола, УАФ.
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