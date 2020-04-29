29 апреля - Всеукраинский день футбола

Новости спорта:Сегодня отмечается Всеукраинский день футбола. 28 лет назад сборная Украины сыграла свой первый матч в истории.

29 апреля 1992 года в Ужгороде украинская команда уступила сборной Венгрии (1:3). Первым автором гола в составе сине-желтой команды стал форвард Черноморца Иван Гецко.

С того времени сборная Украины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в Германии в 2006 году, а также дважды выступала на европейских первенствах. Динамо доходило до полуфинала Лиги чемпионов, а Шахтер выиграл Кубок УЕФА. Нападающий украинской сборной Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча в 2004 году.

Украина квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко заняла первое место в группе и не проиграла ни одного матча во время отборочного цикла. В финальном турнире соперниками украинцев по группе должны стать команды Нидерландов и Австрии, а также один из победителей плей-офф.

Напомним, Евро-2020 отложили до следующего года из-за пандемии COVID-19. Название турнира останется прежним, несмотря на изменение в датах.