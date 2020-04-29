Ньюкасл определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера

Новости спорта:До конца сезона команду останется тренировать Стив Брюс.

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино остается основным кандидатом на должность главного тренера Ньюкасла.

Будущие владельцы готовы предложить ему зарплату 19 миллионов фунтов в год.

Если же договориться с аргентинцем не удастся, резервным вариантом будет испанец Рафаэль Бенитес, тренирующий китайский клуб Далянь Ифан.

Нынешний наставник Сорок Стив Брюс останется в команде до конца сезона. Ранее сообщалось, что на должность также претендует португалец Жорже Жезуш.

Отмечается, что никаких официальный соглашений Почеттино не подпишет до разрешения сделки о продаже Ньюкасла со стороны АПЛ. При этом официальный телевизионный партнер Премьер-лиги компания beIN Sport просит Лигу заблокировать продажу.

Покупатели Ньюкасла уже обменялись контрактами с нынешним владельцем клуба Майком Эшли и внесли депозит. Последним этапом приобретения клуба компанией PCP Capital Partners должна стать проверка владельцев и директоров Премьер-лиги.