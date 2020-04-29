Ньюкасл определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино остается основным кандидатом на должность главного тренера Ньюкасла.
Будущие владельцы готовы предложить ему зарплату 19 миллионов фунтов в год.
Если же договориться с аргентинцем не удастся, резервным вариантом будет испанец Рафаэль Бенитес, тренирующий китайский клуб Далянь Ифан.
Нынешний наставник Сорок Стив Брюс останется в команде до конца сезона. Ранее сообщалось, что на должность также претендует португалец Жорже Жезуш.
Отмечается, что никаких официальный соглашений Почеттино не подпишет до разрешения сделки о продаже Ньюкасла со стороны АПЛ. При этом официальный телевизионный партнер Премьер-лиги компания beIN Sport просит Лигу заблокировать продажу.
Покупатели Ньюкасла уже обменялись контрактами с нынешним владельцем клуба Майком Эшли и внесли депозит. Последним этапом приобретения клуба компанией PCP Capital Partners должна стать проверка владельцев и директоров Премьер-лиги.