Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года

Индзаги призывает доиграть чемпионат

Индзаги призывает доиграть чемпионат
17:49 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Филиппо Индзаги подчеркнул важность доигровки чемпионата.

Главный тренер "Беневенто" Филиппо Индзаги поделился мнением относительно досрочного завершения чемпионатов в связи с пандемией коронавируса:

"Сейчас говорить о футболе сложно. Мы все сделали шаг назад ради нашего здоровья, что является главным приоритетом.

К тому времени, когда все закончится, мы хотим начать играть снова – это будет правильно. Все хотят закончить то, что начали восемь месяцев назад, и чемпионат должен быть завершен.

Куртуа составил портрет идеального вратаря, упомянув Тер Штегена и Облака

Это было бы лучшим решением, чтобы избежать недоразумений. Мы готовы играть в июне, июле и августе. Мы хотим закончить этот чемпионат, любое другое решение пойдет во вред. Иначе мы будем судиться, некоторые клубы исчезнут, а футбол рискует потерять два года, а не два месяца".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Филиппо Индзаги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
02 Экс-тренер Кличко: Я кричал ему "Добивай Джошуа"
03 Коноплянка: Я специально проиграл Марину - для интриги
04 Фернандиньо: Шахтер никогда не хотел со мной расставаться
05 Экс-первая ракетка мира: В стране ситуация страшная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь