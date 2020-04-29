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Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси

Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
20:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Солигорский Шахтер победил Динамо-Брест дома со счетом 4:2.

В ответном матче полуфинала Кубка Беларуси Шахтер Солигорск одержал победу над Динамо Брест со счетом 4:2. Команда Юрия Вернидуба проигрывала после первого тайма со счетом 0:2, но переломила ход поединка и забила четыре гола во второй половине встречи.

Этого результата не хватило Шахтеру для выхода в финал Кубка, поскольку в первом матче команда уступила со счетом 0:2.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский выше в стартовом составе и провел на поле 54 минуты, но не отличился результативными действиями.

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Шахтер Солигорск – Динамо Брест 4:2 (Первый матч – 0:2)

Голы: Иванович, 58, Лисакович, 60, 67 (пен.), Подстрелов, 74 – Савицкий, 20, Гордийчук, 38.

Шахтер С: Гутор – Антич, Политевич (Хадаркевич, 6), Сачивко, Бурко – Сьоке, Кендиш – Баланович (Подстрелов, 46), Селява (Бодул, 62), Иванович – Лисакович.

Динамо Б: Игнатович – Юзепчук, Павловец, Кики, Веретило – Быков, Кисляк – Савицкий, Милевский (Шевченко, 54, Кривец, 81), Гордийчук – Лаптев (Садовский, 88).

Предупреждения: Селява, Гутор, Кендыш – Лаптев, Игнатович, Юзепчук.

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