Иньеста был бы рад, если бы академия Барселоны носила его имя

Новости спорта:Андрес Иньеста высказал желание быть связанным с Ла Масией.

Экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста признался, что хотел бы, чтобы академия Барселоны Ла Масия носила его имя. В то же время футболист считает, что это было бы несправедливо по отношению к другим известным игрокам, которые там выросли. Об этом легенда каталонцев рассказал в интервью для клубного видео Барселоны.

"Я был бы рад, если бы Ла Масия носила мое имя. Это место очень много для меня значит. С другой стороны, это было бы нечестно - в этой академии выросло столько сильных игроков.

Я бы очень хотел быть связанным с академией. Пусть не в названии, а в том, что она символизирует. Именно здесь я много узнал об уважении, солидарности и дружбе - тех ценностях, которые так важны для меня в жизни", - сказал Иньеста.