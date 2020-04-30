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Иньеста был бы рад, если бы академия Барселоны носила его имя

Иньеста был бы рад, если бы академия Барселоны носила его имя
07:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Андрес Иньеста высказал желание быть связанным с Ла Масией.

Экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста признался, что хотел бы, чтобы академия Барселоны Ла Масия носила его имя. В то же время футболист считает, что это было бы несправедливо по отношению к другим известным игрокам, которые там выросли. Об этом легенда каталонцев рассказал в интервью для клубного видео Барселоны.

"Я был бы рад, если бы Ла Масия носила мое имя. Это место очень много для меня значит. С другой стороны, это было бы нечестно - в этой академии выросло столько сильных игроков.

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Я бы очень хотел быть связанным с академией. Пусть не в названии, а в том, что она символизирует. Именно здесь я много узнал об уважении, солидарности и дружбе - тех ценностях, которые так важны для меня в жизни", - сказал Иньеста.

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Сборная Испании, ФК Барселона, Карантин, Андрес Иньеста.
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