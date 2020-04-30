Суркис прогнозирует скандалы и суды, если не доиграть чемпионат

Новости спорта:Президент киевского «Динамо» раскритиковал действия УАФ во время карантина.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение о предстоящем возобновлении сезона в Украинской Премьер-лиге:

"В первые шесть недель, за которые, как мне известно, УЕФА четыре или пять раз общался в онлайн-режиме с руководством федерации, мы не получали никакой информации. Заявление первого вице-президента УАФ Олега Протасова появилось лишь после того, как возмутился сначала я, а затем тренеры "Динамо" и других клубов Премьер-лиги. Но выглядело все так, будто от нас хотят отмахнуться: мы, мол, следуем рекомендациям Европейского футбольного союза, а вы следите за новостями на нашем официальном сайте.

Но я убежден, что клубы, как полноценные участники процесса, должны были с самого начала находиться в курсе мельчайших деталей, а не довольствоваться крупицами, которые попадают в интернет, и опираться на данные из личных источников. О том, что чемпионат собираются возобновить в начале июня, стало известно благодаря проекту календаря, разосланному премьер-лигой. Но нам хотелось изучить все варианты развития ситуации, которые рассматривает УЕФА. Понять, например, как станут распределяться места, если чемпионат не будет доигран.

Складывалось ощущение, что единственная забота чиновников федерации – повесить себе медальки за достижения игроков наших клубов в расположении сборной. Они гордятся, что выплатили футболистам премиальные за выход на Евро-2020, но деньги-то эти, ни для кого не секрет, взяты из поступлений от УЕФА, которые в остальном неясно как распределяются. Особенно смешно слышать об этом президенту клуба, который выплачивает своей команде премиальные и зарплату из собственного кармана и средств партнеров.

Чтобы понять, какое время на самом деле потребуется для возвращения кондиций, в каждом клубе необходимо протестировать игроков и подобрать оптимальную программу подготовки. Стремление поскорее начать может дорого обойтись футболистам и вывести их из строя не только на этот сезон, но и на следующий. Кому, как не бывшему игроку и тренеру Протасову, это понимать!

Поэтому совещаться следует не с чиновниками, а с тренерами, которые лучше знают, сколько нужно готовиться к рестарту сезона. Соберите по скайпу наставников команд премьер-лиги и спросите их мнение – немногие, убежден, скажут, что двух недель после двух с половиной месяцев простоя им будет достаточно. Наш клуб на рабочей встрече представлял заместитель генерального директора Сергей Мохник – не самый большой специалист в тренировочном процессе. Если что-то пойдет не так, с кого мне спрашивать – с функционера или с тренера?

Хотел бы я посмотреть, что сказали бы в федерации, получи Андрей Шевченко на подготовку к чемпионату Европы две недели или, того хуже, десять дней. Да, Евро-2020 перенесен из-за форс-мажорных обстоятельств – но, когда клубы попросили потесниться в интересах главной команды страны и поломать календарь, никто и слова не сказал. Значит, тренер сборной ясно понимал, что подготовка футболистов требует времени.

В случае с нашей федерацией я ничего не могу исключать. Чем-то меня удивить она уже вряд ли способна. Европейский футбольный союз хочет завершить чемпионаты в первую очередь потому, что стремится к абсолютной прозрачности и честности. В нашей Премьер-лиге справедливо было бы либо не начинать второй этап, подведя черту под первым, когда все сыграли друг с другом по два матча, либо провести все предусмотренные регламентом 32 тура. В противном случае нам не избежать скандалов и судебных процессов, которые УЕФА, естественно, не нужны.

Вместе с тем, горячее стремление перезапустить сезон не должно ставить под угрозу человеческие жизни. В конце концов, футбол – это всего лишь развлекательное мероприятие. Важно, чтобы к моменту выхода нашей любимой игры из карантина не возрастало число заболевших коронавирусом. Вполне допускаю, что первое время матчи будут проходить без публики, но затем на том же "Олимпийском" вполне можно будет рассадить пять или десять тысяч зрителей через пару свободных кресел, чтобы обеспечить необходимую дистанцию. Перелеты на выездные матчи тоже теоретически могут нести угрозу заражения. Вопросов много, но их надо обсуждать, приходя к единому мнению, а не ограничиваться какими-то отписками. Представьте: в какой-то момент нам скажут, что чемпионат доигран не будет. Футболисты, все время находящиеся в низком старте, так толком и не отдохнут, а там и новый сезон не за горами".