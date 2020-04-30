Ман Сити - больше не самый дорогой клуб АПЛ

Новости спорта:Тоттенхэм обошёл Ман Сити в звании самого дорогого клуба АПЛ.

Британское издание Evening Standard со ссылкой на школу менеджмента ливерпульского университета опубликовало данные исследования о стоимости клубов английской Премьер-лиги.

Наиболее дорогостоящим клубом признан лондонский "Тоттенхэм Хотспур", подорожавший за год с £ 1,8 млрд до £ 2,6 млрд. Во многом этому поспособствовало то, что клуб пробился в финал Лиги чемпионов в 2019 году и в очередной раз занял место в четвёрке лучших команд Англии. Также по сравнению с другими топ-клубами их зарплатная ведомость меньше примерно на £ 150 млн, а уровень доходов в прошлом сезоне увеличился на 21%. При этом клуб тратит на зарплаты лишь 39% своего бюджета. Для сравнения в "Лестере" 84% дохода уходят на зарплаты игроков.

Стоимость клубов английской Премьер-лиги.

Вторым по стоимости в АПЛ стал "Манчестер Сити" (£ 2,2 млрд), а третьим – "Манчестер Юнайтед" (£ 2,1 млрд). В тройке не оказалось победителя прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуля", его оценили в £ 1,6 млрд.

Самым дешёвым клубом Премьер-лиги признан "Борнмут", оценённый в £ 99 млн.