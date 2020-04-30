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Прабабушка известного футболиста вылечилась от коронавируса в 95 лет

Прабабушка известного футболиста вылечилась от коронавируса в 95 лет
08:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанец выразил огромную благодарность медицинским работникам.

Прабабушка полузащитника Монако Сеска Фабрегаса вылечилась от коронавируса в возрасте 95 лет.

"Она победила коронавирус в 95 лет. Вчера ее тесты оказались отрицательными. Моя прабабушка — супергерой, но все это было бы невозможно без помощи медсестер и врачей, которые помогают всем людям. Выражаю уважение каждому из них за то, что они делают день и ночь. Большое спасибо", — написал Сеск на своей странице в Instagram.

Накануне Монако урезал зарплату Фабрегаса на 30 процентов, а сам футболист вызвался помогать с деньгами клубному персоналу.

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АПЛ, Карантин, Сеск Фабрегас, ФК Монако, Коронавирус.
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