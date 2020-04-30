Украинский футболист: Нужно стыковые матчи какие-то делать

Новости спорта:Защитник Колоса считает, что сезон нужно доиграть в укороченном варианте.

Защитник "Колоса" Кирилл Петров высказал свои идеи относительно доигровки сезона в УПЛ.

"Все уже соскучились за матчами. Тем более, что мы очень плодотворно сборы с "Колосом" отработали, удачно играли сразу после зимней паузы, вошли в ритм, почувствовали друг друга, сыгрались на поле. И здесь ба-бах! Эпидемия, карантин, пауза. И нужно будет все сначала начинать, снова сборы проходить, чтобы команды набрали форму.

Интересно, как будет продолжен чемпионат. Что придумают для его завершения. Какой будет формат. Посмотрим.

Мое мнение? Мне кажется, что нужно стыковые матчи какие-то делать или короче второй этап. Можно в один круг между собой сыграть. Пять матчей, а затем стыки провести. Семь игр для каждой команды будет. Эти матчи за полтора месяца можно провести. Различные варианты можно продумать", - сказал футболист.