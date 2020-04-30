Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая
Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая

Украинский футболист: Нужно стыковые матчи какие-то делать

Украинский футболист: Нужно стыковые матчи какие-то делать
08:49 Сегодня Телеграф ФК Колос

Новости спорта:Защитник Колоса считает, что сезон нужно доиграть в укороченном варианте.

Защитник "Колоса" Кирилл Петров высказал свои идеи относительно доигровки сезона в УПЛ.

"Все уже соскучились за матчами. Тем более, что мы очень плодотворно сборы с "Колосом" отработали, удачно играли сразу после зимней паузы, вошли в ритм, почувствовали друг друга, сыгрались на поле. И здесь ба-бах! Эпидемия, карантин, пауза. И нужно будет все сначала начинать, снова сборы проходить, чтобы команды набрали форму.

Интересно, как будет продолжен чемпионат. Что придумают для его завершения. Какой будет формат. Посмотрим.

Назван лучший футболист XXI века

Мое мнение? Мне кажется, что нужно стыковые матчи какие-то делать или короче второй этап. Можно в один круг между собой сыграть. Пять матчей, а затем стыки провести. Семь игр для каждой команды будет. Эти матчи за полтора месяца можно провести. Различные варианты можно продумать", - сказал футболист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта, Кирилл Петров, ФК Колос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо
02 Пикантная ситуация: обнаженная бывшая журналистка попала в трансляцию вместо жены (Видео)
03 Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико
04 Джошуа назвал бой мечты
05 Мбаппе назвал своих кумиров детства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь