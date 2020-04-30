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Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая

Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая
09:03 Сегодня Телеграф УАФ Фото: УАФ

Новости спорта:После решения Кабмина об ослаблении карантинных мер.

Украинская ассоциация футбола вчера провела видеовстречу с представителями трех высших украинских дивизионов и функционеров УПЛ и ПФЛ.

Помимо прочего, стороны поделились планами потенциальных календарей возобновления чемпионата.

Следующую подобную встречу УАФ проведет после 6 мая — по итогам решения Кабинета министров Украины об ослаблении карантинных мер на фоне пандемии COVID-19.

В главном футбольном органе страны настаивают, что их приоритетом является доигровка сезона. УЕФА дал время до 25 мая для подготовки плана по возобновлению лиги.

Назван лучший футболист XXI века

УАФ приостановила все футбольные матчи в Украине еще 17 марта.

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Сборная Украины, Чемпионат Украины, Карантин, УАФ.
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