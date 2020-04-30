Как вернуть футбол: УАФ обсудит после 6 мая

Новости спорта:После решения Кабмина об ослаблении карантинных мер.

Украинская ассоциация футбола вчера провела видеовстречу с представителями трех высших украинских дивизионов и функционеров УПЛ и ПФЛ.

Помимо прочего, стороны поделились планами потенциальных календарей возобновления чемпионата.

Следующую подобную встречу УАФ проведет после 6 мая — по итогам решения Кабинета министров Украины об ослаблении карантинных мер на фоне пандемии COVID-19.

В главном футбольном органе страны настаивают, что их приоритетом является доигровка сезона. УЕФА дал время до 25 мая для подготовки плана по возобновлению лиги.

УАФ приостановила все футбольные матчи в Украине еще 17 марта.