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Полиция Англии боится действий фанатов из-за чемпионства Ливерпуля

Полиция Англии боится действий фанатов из-за чемпионства Ливерпуля
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Англии не готовы к действиям болельщиков.

Полиция будет настаивать на досрочном завершении сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) в случае нарушения британскими фанатами правил социальной изоляции. Об этом заявил старший футбольный полицейский страны Марк Робертс, сообщает The Guardian.

Особые опасения у правоохранителей вызывает первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля», в случае чего фанаты могут устроить массовые празднования. Также поклонникам запретят собираться у стадионов или тренировочных баз клубов.

Также часть игроков в АПЛ не готова выходить на поле на фоне пандемии COVID-19, что может поставить крест на планах лиги возобновить чемпионат.

В свою очередь, УЕФА дал время до 25 мая для разработки дальнейшего плана возобновления матчей в чемпионатах.

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Напомним, последний матч в АПЛ сыграли 9 марта. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 25-очковым отрывом.

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АПЛ, Карантин, Чемпионат Англии, Коронавирус.
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