Ринкон и Хацкевич: Гусев назвал лучших легионеров Динамо

Новости спорта:Экс-хавбек Динамо Олег Гусев назвал лучших иностранцев, с которыми вместе играл.

Легендарный хавбек "Динамо" и сборной Украины определил четверку лучших легионеров, которые выступали в "Динамо". Пятого легионера Гусев не стал называть, чтобы никого не обидеть.

"Валентин Белькевич, Александр Хацкевич, Максим Шацких и Диого Ринкон. Я с ними играл, это мои хорошие друзья и хорошие футболисты. Кто пятый? Это должен быть какой неповторимый игрок. Пусть будет четыре", - сказал Гусев в эфире ютуб-канала Вацко Live.

Олег Гусев выступал в "Динамо" с 2003-го по 2018-й год.

Ранее Гусев рассказал, за что в "Динамо" его чаще всего штрафовали.