Болбат: Самый позитивный тренер - Александр Севидов

Новости спорта:Болбат выделил способности своих тренеров.

Игрок правого фланга "Шахтера" и "сине-желтых" Сергей Болбат назвал топ-тренеров в своей карьере - лучшего мотиватора, наиболее положительного и наиболее строгого.

Самым строгим Болбат считает Мирчу Луческу.

Он мог держать так ...в тонусе всю команду. Спуску не давал! Все по делу, но очень жесткий тренер. У него такие тренировки - как армию проходишь. После выходных давал нагрузки, после них ходить невозможно было.

Самый позитивный, по мнению Сергея, Александр Севидов.

Два года назад в Мариуполе тренировал. Каждая теория - можно было себе живот порвать! Но это все в рабочем режиме: все серьезно, а потом какое-то отступление, несколько слов. Он объясняет то, бывает, заговориться, и начинает "забрасывать" такое, что животы рвем. Но шутки - это один из важных моментов в футболе.

Лучшими тренерами-мотиваторами для Болбата были Андрей Шевченко и Паулу Фонсека.

Фонсека умел находить слова перед играми. Представьте, сколько за сезон указаний, теорий. Говорить каждый раз одно и то же, слушать одно и то же - оно приедается. А он умел находить слова, когда видел, что команде нужен импульс.

И Андрей Шевченко, кстати, также хороший мотиватор.