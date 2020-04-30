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Моуринью: Мне не хватает футбола

Моуринью: Мне не хватает футбола
12:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Жозе Моуринью признался, что скучает по футболу.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью высказался о продолжении сезона в АПЛ. Специалист считает, что оставшиеся девять матчей необходимо доиграть.

"Мне не хватает футбола. Но правильнее говорить, что мне не хватает нашего привычного мира. Футбол - это часть моего мира. Нам нужно запастись терпением и продолжать борьбу.

Если мы сможем сыграть девять наших оставшихся матчей, так будет лучше для всех - для футбола и для АПЛ. Если мы будем играть при пустых трибунах, это не значит, что мы будем играть без зрителей. Трансляции могут смотреть миллионы зрителей, так что стадионы никогда не будут пустыми", - рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что Моуринью поздравил Алли с днем рождения, придерживаясь условий карантина.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, АПЛ, Чемпионат Англии.
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