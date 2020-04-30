Стартует чемпионат Беларуси по футболу среди женщин

Новости спорта:В четверг, 30 апреля, начинается 29-й чемпионат Беларуси по футболу среди женщин.

В турнире примут участие 8 команд, сообщает официальный сайт Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).

В первенстве сыграют "Динамо"-БГУФК (Минск), АБФФ U-19 (Минск), "Бобруйчанка" (Бобруйск), "Неман" (Гродно), БОЦОР (Брест), "Зорка"-БДУ (Минск), "Минск" и "Днепр-Могилев".

Матчи чемпионата пройдут в три круга, по итогам которых определится сильнейший коллектив республики. Ныне этим титулом владеют девушки, представляющие "Минск" - с 2013 года они неизменно оказываются выше всех на пьедестале.

Напомним, что мужской чемпионат Беларуси по футболу проходит по расписанию.