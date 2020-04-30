Не только Евро: КАН также перенесут

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13:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Действующим победителем Кубка африканских наций является Алжир.

Кубок Африки—2021 будет перенесён на 2022 год, сообщает в своём "твиттере" журналист beIN Sports Мохаммед Неджари.

Кубок Африки—2021 должен пройти зимой в Камеруне. Традиционно этот турнир проводится каждые два года в период с января по февраль, однако в прошлом году соревнование состоялось летом. Действующим победителем Кубка африканских наций является Алжир.

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Напомним, сборная Алжира в финальном матче Кубка африканских наций прошлого года обыграла национальную команду Сенегала со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Алжира Багдад Бунеджа, отправивший мяч в ворота сборной Сенегала на 2-й минуте. Матч состоялся на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). Бронзовые медали по итогам турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.

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Африка, КАН, КАН-2022, КАН-2020.
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