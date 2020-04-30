Игрок Динамо: Люблю смотреть баскетбольные матчи

Новости спорта:Карлос де Пена поклонник баскетбола.

Вингер Динамо Карлос де Пена рассказал, какие любит виды спорта помимо футбола.

"Люблю смотреть баскетбольные матчи, а также теннис, особенно когда проводятся турниры Большого шлема или когда играет кто-то из моих любимых теннисистов. Кроме того недавно начал смотреть NFL. Мне очень нравится следить за тем, как они тренируются и думают на поле во время игры", - рассказал игрок.

С детства уругваец занимался разными видами спорта.

"Чем я только не занимался - играл и в баскетбол, и в регби, и в теннис, занимался легкой атлетикой и даже плаванием немного. Я очень люблю спорт с самого детства и сейчас считаю, что спорт очень важен для здоровья, а также общения, интеграции в общество", - отметил футболист.

Де Пена признался, что является фанатом Майкла Джордана, о котором читал книги и смотрел фильмы.

"Если выбирать какого-то одного спортсмена не из мира футбола, то это будет определенно Майкл Джордан. Я восхищаюсь его карьерой, читал о нем книги, смотрел фильмы, он мой кумир в мире спорта. Среди теннисистов я восхищаюсь Роджером Федерером. Что касается команд, я не могу не назвать свой родной Насьональ, у которого есть не только футбольная команда, а также баскетбольный Лос-Анджелес Лейкерс", - сказал уругваец.

Ранее де Пена назвал свои правила борьбы с коронавирусом.