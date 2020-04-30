Новости спорта:Шаблий анонсировал возвращение Луческу к тренерской работе.

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу вернется к работе летом, сообщил украинский агент Вадим Шаблий.

«Я разговаривал с ним вчера. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать. Это человек, который не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Вчера о всех спрашивал, кто как живет. О Коваленко, Малышеве.

У него были предложения: Сантос, Фенербахче, Бешикташ. Луческу говорит на португальском идеально, не думаю, что была бы проблема. Думаю, летом он будет работать в хорошем клубе».

Ранее Луческу рассказал, какая звезда мирового футбола могла оказаться в Украине.