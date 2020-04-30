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Клуб Бундеслиги летом расстанется с основным вратарем

Клуб Бундеслиги летом расстанется с основным вратарем
15:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Рафал Гикиевич продолжит карьеру в другом месте.

Голкипер Униона Рафал Гикиевич в конце сезона покинет клуб, сообщил официальный сайт берлинцев. Стороны не смогли договориться о продлении соглашения по финансовым причинам.

Гикиевич перешел в тогда выступавший во Второй Бундеслиге Унион летом 2018 года. С тех пор он провел 67 матчей за клуб.

В прошлой кампании Рафал отметился игрой не только у своих ворот, но и у чужих. В пятом туре против Дуйсбурга Флориан Хюбнер сравнял счет после его навеса в добавленное время, а в 9-м в игре с Хайденхаймом сам Гикиевич забил после навеса Себастьяна Андерссона. По итогам сезона он был назван лучшим в составе Униона.

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Унион после 25 сыгранных матчей идет на 11-м месте в Бундеслиге, опережая зону стыковых встреч на 8 очков.

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Футбол, Новости футбола, ФК Унион, Рафал Гикиевич.
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