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Футболистов АПЛ обяжут носить маски во время тренировок

Футболистов АПЛ обяжут носить маски во время тренировок
15:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Английская премьер-лига вводит ряд ограничительных мер.

Руководство Премьер-лиги готовит ряд правил, среди которых будет обязанность игрокам АПЛ носить защитные маски во время тренировок, утверждает Sky Sports.

Среди прочего, весь мячи и спортивный инвентарь будет дезинфицирован до и после тренировки, автомобили членов команды и персонала могут быть лишь на расстоянии трех метров друг от друга.

Кроме того, футболистам запрещается плевать на газон во время тренировок, пользоваться услугами массажиста без специального разрешения, вода и прочие жидкости могут быть установлены лишь в определенных местах.

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Сам тренировочный процесс будет представлять собой изначальную работу по группам по пять человек. 15 минут будет выделено на подготовку, 75 минут на тренировку и еще 15 на восстановительный процесс.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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