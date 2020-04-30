Футболистов АПЛ обяжут носить маски во время тренировок

Новости спорта:Английская премьер-лига вводит ряд ограничительных мер.

Руководство Премьер-лиги готовит ряд правил, среди которых будет обязанность игрокам АПЛ носить защитные маски во время тренировок, утверждает Sky Sports.

Среди прочего, весь мячи и спортивный инвентарь будет дезинфицирован до и после тренировки, автомобили членов команды и персонала могут быть лишь на расстоянии трех метров друг от друга.

Кроме того, футболистам запрещается плевать на газон во время тренировок, пользоваться услугами массажиста без специального разрешения, вода и прочие жидкости могут быть установлены лишь в определенных местах.

Сам тренировочный процесс будет представлять собой изначальную работу по группам по пять человек. 15 минут будет выделено на подготовку, 75 минут на тренировку и еще 15 на восстановительный процесс.