Боруссия Д нашла замену Санчо в Барселоне

Новости спорта:Фати попал в сферу интересов немецкого топ-клуба.

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к нападающему Барселоны Ансу Фати. Об этом сообщает Sport.es..

По информации источника, "шмели" могут подписать форварда в случае ухода полузащитника Джейдона Санчо. Отмечается, что Барселона готова отпустить 17-летнего воспитанника в аренду или продать его с опцией обратного выкупа.

В сезоне-2019/2020 Фати принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу. Текущий контракт 17-летнего игрока с чемпионами Испании рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед.