ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20

Новости спорта:Парижане завоевали девятый титул чемпиона Франции.

Совет директоров профессиональной французской лиги официально проголосовал за досрочное завершение сезона.

Чемпионом Франции сезона 2019/20 был признан "ПСЖ", который опережал ближайшего преследователя на 12 пунктов. Помимо парижан, в Лигу Чемпионов также отправятся "Марсель" и "Ренн".

Две команды покинут Лигу 1 - "Амьен" и "Тулуза". Их места займут две лучшие команды Лиги 2 - чемпион сезона "Лорьян" и серебряный призер "Ланс".

Отметим, что в чемпионате Голландии, который также был досрочно завершен, чемпион определен не был.