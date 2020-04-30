ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20

Совет директоров профессиональной французской лиги официально проголосовал за досрочное завершение сезона.
Чемпионом Франции сезона 2019/20 был признан "ПСЖ", который опережал ближайшего преследователя на 12 пунктов. Помимо парижан, в Лигу Чемпионов также отправятся "Марсель" и "Ренн".
Две команды покинут Лигу 1 - "Амьен" и "Тулуза". Их места займут две лучшие команды Лиги 2 - чемпион сезона "Лорьян" и серебряный призер "Ланс".
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Le @PSG_inside est officiellement Champion de France !
#CHAMPI9NSATHOME pic.twitter.com/aOWba7um4T
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 30, 2020
Отметим, что в чемпионате Голландии, который также был досрочно завершен, чемпион определен не был.