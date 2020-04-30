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Павелко провел видеоосовещание с главами региональных ассоциаций

Павелко провел видеоосовещание с главами региональных ассоциаций
19:35 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УАФ

Новости спорта:Обсудили вопросы с вариантами выхода украинского футбола из карантина.

Сегодня состоялось рабочее видеосовещание, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Павелко и руководители региональных футбольных ассоциаций.

Участники встречи обсудили ряд важных вопросов, связанных с вариантами выхода украинского футбола из карантина. Представители УАФ и областных ассоциаций обменялись информацией о текущей ситуации, общего состояния дел в футбольном сообществе в регионах и реализации совместной социальной инициативы, направленной на поддержку медиков в борьбе с COVID-19 и организацию помощи ветеранам футбола.

"Мы объединены общей целью пройти карантин и стать сильнее. Сейчас приоритетом №1 является сохранение здоровья всей Украине, поэтому мы вместе ждем хороших новостей и возможность возрождения футбольной жизни в Украине", - отметил Павелко.

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Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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