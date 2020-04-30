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Балотелли: Быть футболистом тяжело

Балотелли: Быть футболистом тяжело
21:30 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Скандальный форвард Марио Балотелли рассказал о трудностях профессии футболиста.

Форвард "Брешии" Марио Балотелли рассказал о том, как трудно быть профессиональным футболистом:

"Быть футболистом тяжело. Не с экономической точки зрения, но в целом. В топовых лигах у тебя должен быть действительно сильный характер. Многие рискуют потеряться, ошибиться.

Мне повезло, что у меня были две любящих семьи, и за это я максимально благодарен. Давление велико, повсюду газеты и телевидение. Необходимо иметь свое собственное "я", чтобы преодолеть трудности.

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Мир футбола гадкий. Мама заставляла меня ходить в детстве на баскетбол, дзюдо, легкую атлетику. Она хотела, чтобы я выбрал другой вид спорта, надеялась, что я не стану футболистом, но в итоге я выбрал футбол".

Ранее Балотелли признался, что мог перейти в "Ювентус".

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Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Брешия.
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