Балотелли: Быть футболистом тяжело

Новости спорта:Скандальный форвард Марио Балотелли рассказал о трудностях профессии футболиста.

Форвард "Брешии" Марио Балотелли рассказал о том, как трудно быть профессиональным футболистом:

"Быть футболистом тяжело. Не с экономической точки зрения, но в целом. В топовых лигах у тебя должен быть действительно сильный характер. Многие рискуют потеряться, ошибиться.

Мне повезло, что у меня были две любящих семьи, и за это я максимально благодарен. Давление велико, повсюду газеты и телевидение. Необходимо иметь свое собственное "я", чтобы преодолеть трудности.

Мир футбола гадкий. Мама заставляла меня ходить в детстве на баскетбол, дзюдо, легкую атлетику. Она хотела, чтобы я выбрал другой вид спорта, надеялась, что я не стану футболистом, но в итоге я выбрал футбол".

Ранее Балотелли признался, что мог перейти в "Ювентус".