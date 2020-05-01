Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20

"Челси" попросили находящихся за границей футболистов вернуться в Англию

"Челси" попросили находящихся за границей футболистов вернуться в Англию
00:42 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Twitter

Новости спорта:"Челси" попросили своих футболистов вернуться в Англию к воскресенью.

"Челси" попросили игроков, которые находятся за границей, вернуться в Англию к воскресенью.

Несколько футболистов команды, включая Виллиана, Эмерсона и Маркоса Алонсо, получили разрешение выехать за границу после того, как случилась вспышка коронавируса и АПЛ приостановили.  

Те, кому разрешили покинуть Великобританию, теперь должны вернулся третьего мая, хотя клуб гибок в отношении дедлайна, учитывая трудности с перемещением между странами.

"Вся игра строится вокруг него": Полузащитник Челси восхищается игрой Бускетса

Затем "Челси" либо поместит игроков в карантин на 14 дней в соответствии с требованиями британского правительства, либо обратится за дополнительной консультацией, руководствуясь последними протоколами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Англия, Футбол, АПЛ, Челси, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
02 Хирн на отрез отказывается организовывать бой для Беллью
03 Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
04 Болбат: В основном вижу Коноплянку возле зеркала
05 "Вся игра строится вокруг него": Полузащитник Челси восхищается игрой Бускетса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь