"Челси" попросили находящихся за границей футболистов вернуться в Англию

Новости спорта:"Челси" попросили своих футболистов вернуться в Англию к воскресенью.

"Челси" попросили игроков, которые находятся за границей, вернуться в Англию к воскресенью.

Несколько футболистов команды, включая Виллиана, Эмерсона и Маркоса Алонсо, получили разрешение выехать за границу после того, как случилась вспышка коронавируса и АПЛ приостановили.

Те, кому разрешили покинуть Великобританию, теперь должны вернулся третьего мая, хотя клуб гибок в отношении дедлайна, учитывая трудности с перемещением между странами.

Затем "Челси" либо поместит игроков в карантин на 14 дней в соответствии с требованиями британского правительства, либо обратится за дополнительной консультацией, руководствуясь последними протоколами.