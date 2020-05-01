Игрок Динамо: Были предложения от Шахтера

Новости спорта:Вингер Динамо считает, что Горняки не дают шансов молодым игрокам.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал, почему не принял предложение от Шахтера. Вингер считает, что донецкий клуб не умеет работать с молодыми игроками.

«Конечно. Были предложения от Шахтера. Но я даже не разговаривал ни с кем. Я воспитанник Динамо», — сказал Цитаишвили.

«Так, как относятся к воспитанникам в Шахтере, думаю, никто бы туда не пришел, тем более сейчас. Родители отдают в донецкий клуб своих детей, а их уже изначально там «плавят». Я считаю, что там своим молодым игрокам вообще не дают шансов».

«Пока я хочу играть за Динамо. А потом, возможно, в Барселону перешел бы».

Ранее Цитаишвили заявил, что не перейдет в Шахтер из-за уважения к президенту Динамо Игорю Суркису.

Цитаишвили — воспитанник Динамо. В текущем сезоне 19-летний вингер провел пять матчей (62 минуты) за основную команду киевлян, отдав один ассист.

В чемпионате Украины U-21 Георгий сыграл 12 матчей за бело-синих, отличившись пятью голами. Также на счету полузащитника три поединка в Юношеской лиге УЕФА.

Динамо идет на третьем месте Favbet Лиги, уступая Заре по результатам личных встреч. Все футбольные соревнования в Украине приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.