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Бельгийские клубы начали тренировки

Бельгийские клубы начали тренировки
07:57 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Антверпен начал групповые тренировки после Генка и Андерлехта.

После того, как ранее два клуба бельгийской Про Лиги "Генк" и "Андерлехт" возобновили тренировки, их примеру последовали в "Антверпене". "Великий Старый" разместил фотографии тренировок в социальных сетях.

"Несколько "красных" возобновили тренировки в небольших группах на достаточном расстоянии", - написано в легенде, сопровождающей фотографии в Instagram.

Кроме этого, на них фигурирует, в частности, Джуниор Пий, нигерийский защитник, отсутствовавший на поле с августа из-за разрыва связок.

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Напомним, в начале апреля Совет Про Лиги объявил об окончании сезона, но это решение должно было быть ратифицировано Общим собранием 24-х клубов высшего и первого дивизионов Бельгии, но его уже несколько раз переносили.

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Бельгия, Пандемия, Коронавирус, Чемпионат Бельгии, ФК Антверпен.
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