Тотти рассказал, как Рома потеряла Салаха

Новости спорта:Легенда «Ромы» рассказал о подробностях трансфера.

Легендарный экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти заявил, что трансфер Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» в 2017 году состоялся не из-за желания самого игрока покинуть Рим:

«Салах не уходил от нас. У клуба возникли финансовые проблемы, поэтому нужно было кого-то продать.

Он был востребован на рынке, поэтому его продали. Нужно уточнить, что это не он ушел. Люди не знают, как было на самом деле».

Отметим, что Тотти в последнее время конфликтует с нынешним руководством «Ромы». Ранее «Император» заявил, что хотел бы отдать своего сына в «Лацио».

Мохамед Салах перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» летом 2017 года за 42 миллиона евро.