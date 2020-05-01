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Тотти рассказал, как Рома потеряла Салаха

Тотти рассказал, как Рома потеряла Салаха
08:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Легенда «Ромы» рассказал о подробностях трансфера.

Легендарный экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти заявил, что трансфер Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» в 2017 году состоялся не из-за желания самого игрока покинуть Рим:

«Салах не уходил от нас. У клуба возникли финансовые проблемы, поэтому нужно было кого-то продать.

Он был востребован на рынке, поэтому его продали. Нужно уточнить, что это не он ушел. Люди не знают, как было на самом деле».

Отметим, что Тотти в последнее время конфликтует с нынешним руководством «Ромы». Ранее «Император» заявил, что хотел бы отдать своего сына в «Лацио».

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Мохамед Салах перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» летом 2017 года за 42 миллиона евро.

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Ливерпуль, Франческо Тотти, Салах.
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