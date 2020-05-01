Исполком УАФ готовит новый контракт Шевченко

Новости спорта:Решение о сроке нового контракта с Андреем Шевченко будет принимать Исполком УАФ.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о ситуации с новым контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Мы все не представляем сборной Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт", - цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

Он заверил всех болельщиков, а также футболистов сборной, ассоциация сделает все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем.