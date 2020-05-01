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Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)

Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
10:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Ровно 15 лет назад Месси забил свой первый гол .

Именно 1 мая в 2005 году Лионель Месси вышел на замену в матче против Альбасете на последние несколько минут и сумел отметиться своим первым голом во взрослом футболе, перебросив вратаря после передачи Роналдиньо.

Примечательно, что в этом же матче Месси также забил, перебросив вратаря после передачи Роналдиньо, но гол не засчитали из-за офсайда, которого не было.

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На сегодняшний день в активе Месси 718 матчей в первой команде "сине-гранатовых" и 627 голов. Таким образом, аргентинец имеет колоссальный отрыв от преследователей, который неизвестно будет ли ликвидирован в нынешнем столетии.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Лига 1, Роналдиньо, Чемпионат Испании.
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