Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)

Новости спорта:Ровно 15 лет назад Месси забил свой первый гол .

Именно 1 мая в 2005 году Лионель Месси вышел на замену в матче против Альбасете на последние несколько минут и сумел отметиться своим первым голом во взрослом футболе, перебросив вратаря после передачи Роналдиньо.

Примечательно, что в этом же матче Месси также забил, перебросив вратаря после передачи Роналдиньо, но гол не засчитали из-за офсайда, которого не было.

На сегодняшний день в активе Месси 718 матчей в первой команде "сине-гранатовых" и 627 голов. Таким образом, аргентинец имеет колоссальный отрыв от преследователей, который неизвестно будет ли ликвидирован в нынешнем столетии.