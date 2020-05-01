Сачко рассказал о самой памятной победе

Новости спорта:Бывший нападающий «Ворсклы» вспомнил значимый успех клуба.

Бывший форвард и тренер «Ворсклы» Василий Сачко рассказал о победе своей команды в Кубке Украины сезона 2008/2009. В финале «Ворскла» обыграла донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.

«Ни для кого не секрет, каким мотиватором является Николай Петрович. Считаю его очень сильной личностью - он не только работал с командой тактически, но и много беседовал с футболистами. Команда верила своему тренеру - это один из ключевых моментов успеха «Ворсклы». Эмоции, которые мы испытали после победы в Кубке, запомнились на всю жизнь.

Мы прошли непростые команды - «Металлург» Костова, звездный «Металлист» и в финале одолели многократного чемпиона страны и обладателя Кубка УЕФА. Эта победа дала толчок к дальнейшему прогрессу команды», - сказал Сачко.

Ранее экс-тренер «Ворсклы» Николай Павлов рассказал о премиальных за победу в Кубке Украины.