Футболист Динамо рассказал, почему сорвался его переход в Барселону

Новости спорта:Футболист рассказал, какие игры ему запомнились.

Вингер киевского Динамо и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили в прямом эфире на клубной странице Динамо в Instagram ответил на вопросы болельщиков.

"Какой самый запоминающийся матч в карьере? Финал ЧМ, когда дебютировал за первую команду против Шахтера. Те, в которых не принимал участия – против Эвертона.

Подавал мячи? В этой игре нет. Был тогда на стадионе. А так, во многих играх подавал мячи. Один раз попросил у Ярмоленко футболку, но он не дал".

Также Цитаишвили рассказал, почему сорвался его переход в Барселону.

"Это длинная история. Там не было базы, где должен был жить сам, а мои родители не могли переехать. Испанцы просили опекуна, а родители побоялись доверять", - сказал футболист.

Напомним, в конце января Михайличенко перевел в дубль Георгия Цитаишвили.