Тернополь готовится к финалу Кубка Украины

Новости спорта:Тернополь готовится к финалу без точной даты.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о подготовке к финальному матчу Кубка Украины-2019/2020 в Тернополе.

«Ситуацию с подготовкой к проведению решающего матча розыгрыша Кубка Украины мы обсуждали с руководителем тернопольской областной ассоциации Тарасом Юриком, - цитирует Павелко пресс-служба УАФ. - Вопросов возникает много, и сегодня у нас была возможность их все рассмотреть. Тернополь готовится к финалу. Уже понятно, что он не состоится 13 мая. Но как только мы будем понимать, что в Украине снова можно будет проводить футбольные матчи, на Исполкоме УАФ мы рассмотрим новую дату финала Кубка Украины.

Также мы хотим на обоих полуфинальных матчах использовать систему VAR. По крайней мере, анализируем такую возможность, ведь на стадионах в Мариуполе и Ужгороде, чтобы использовать VAR, нужно выполнить определенные работы. И поединки надо будет проводить в разные дни. Мы постоянно мониторим ситуацию, в ближайшее время планируем провести еще одну встречу в том же формате и там уже будем анализировать состояние дел, имея новую информацию».