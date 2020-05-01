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Тернополь готовится к финалу Кубка Украины

Тернополь готовится к финалу Кубка Украины
10:44 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Тернополь готовится к финалу без точной даты.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о подготовке к финальному матчу Кубка Украины-2019/2020 в Тернополе.

«Ситуацию с подготовкой к проведению решающего матча розыгрыша Кубка Украины мы обсуждали с руководителем тернопольской областной ассоциации Тарасом Юриком, - цитирует Павелко пресс-служба УАФ. - Вопросов возникает много, и сегодня у нас была возможность их все рассмотреть. Тернополь готовится к финалу. Уже понятно, что он не состоится 13 мая. Но как только мы будем понимать, что в Украине снова можно будет проводить футбольные матчи, на Исполкоме УАФ мы рассмотрим новую дату финала Кубка Украины.

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Также мы хотим на обоих полуфинальных матчах использовать систему VAR. По крайней мере, анализируем такую возможность, ведь на стадионах в Мариуполе и Ужгороде, чтобы использовать VAR, нужно выполнить определенные работы. И поединки надо будет проводить в разные дни. Мы постоянно мониторим ситуацию, в ближайшее время планируем провести еще одну встречу в том же формате и там уже будем анализировать состояние дел, имея новую информацию».

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Тернополь, Андрей Павелко, Кубок Украины, УАФ.
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