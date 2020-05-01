Холанд: Криштиану Роналду вдохновляет меня

Новости спорта:Норвежец поделился мнением о своем дебютном сезоне в немецком клубе.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд поделился мнением о нападающем Ювентуса Криштиану Роналду.

"Криштиану вдохновляет меня. У Роналду на лице написано: "Сегодня я буду лучшим, забью много голов". и он делает это. Мне нравится в лучших из лучших то, насколько они преданы делу и насколько голодны до успеха".

Также норвежец оценил свой дебютный сезон в составе "шмелей".

"Это был очень хороший старт, и я получал огромное удовольствие с самого первого выхода на поле. Чувствую, что с каждым днем я становлюсь лучше. Сейчас я играю с еще более сильными партнерами по команде, чем в Зальцбурге", - цитирует Холанда ESPN.

Напомним, Холанд перешел в Боруссию в январе 2020 года из РБ Зальцбург. В текущем сезоне нападающий провел за немецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав два ассиста.