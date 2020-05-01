Чемпионат Украины: ориентировочный календарь

Стали известны предварительные даты доигровки матчей чемпионата Украины, приостановленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Матчи УПЛ будут проходить с 30-го мая по 11-е июля. Финал Кубка Украины запланирован на 15-е июля.
30 мая - 24 тур
6 июня - 25 тур
10 июня - 1/2 Кубка
13 июня - 26 тур
17 июня - 27 тур
20 июня - 28 тур
27 июня - 29 тур
4 июля - 30 тур
8 июля - 31 тур
11 июля - 32 тур
15 июля - финал Кубка
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова начать выход из карантина.