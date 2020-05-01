Чемпионат Украины: ориентировочный календарь

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14:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:УПЛ может продолжиться уже 30-го мая.

Стали известны предварительные даты доигровки матчей чемпионата Украины, приостановленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Матчи УПЛ будут проходить с 30-го мая по 11-е июля. Финал Кубка Украины запланирован на 15-е июля.

30 мая - 24 тур

6 июня - 25 тур

10 июня - 1/2 Кубка

13 июня - 26 тур

17 июня - 27 тур

20 июня - 28 тур

27 июня - 29 тур

4 июля - 30 тур

8 июля - 31 тур

11 июля - 32 тур

15 июля - финал Кубка

Назван лучший футболист XXI века

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова начать выход из карантина.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта, Covid-19.
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