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Легендарный игрок Динамо рассказал, как происходит обмен футболками

Легендарный игрок Динамо рассказал, как происходит обмен футболками
12:00 Сегодня Телеграф Вацко live

Новости спорта:У него есть футболки Эшли Коула, Роберто Карлоса и Херарда Пике.

Сегодня тренера "Динамо" U-21, а в 2003-2016, 2017-2018 годах атакующего полузащитника Олега Гусева спросили о коллекции его футболок.

Экс-футболист признался, что их у него очень много, все развешаны по годам, а ценность каждой из них для Олега одинакова.

Какие футболки известных игроков? Футболок самых известных в меня нет. Я никогда, образно говоря, когда играли с "Барселоной", не бежал к Месси, чтобы меняться футболкой. Нет.

Как это происходило? Я играю правым полузащитником, а рядом со мной левый защитник соперника. После матча спрашиваю, можно ли поменяться футболкой. 70% отказывают, говорят, мол в подтрибунном помещении или говорят "Потом". Ты идешь, отдаешь администратору свою футболку, он обменивается с кем-то...

Скажем так: для меня не главное фамилия на футболке, а команда-соперник, против которой я играл.

Есть в коллекции футболка в свое время известного игрока Эшли Коула, Херарда Пике с времен "Манчестер Юнайтед", он дебютировал в игре с нами, был никому неизвестным игроком.

Назван лучший футболист XXI века

Есть футболка Роберто Карлоса. С ним вообще проблем не было: "Робби, давай обменяемся?". А он: "Окей, Олег".

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Фанат, УПЛ, Олег Гусев, ФК Динамо (Киев).
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