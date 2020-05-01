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Анри поведал суть соры с Нистелроем

Анри поведал суть соры с Нистелроем
13:03 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:

Легенда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри считает, что его соперничество с бывшим бомбардиром "Манчестер Юнайтед" Руудом Ван Нистелроем не было таким ожесточенным, как это изображали в средствах массовой информации.

Француз и голландец боролись за "Золотую бутсу" Премьер-лиги в течение пяти сезонов подряд после перехода Ван Нистелроя на "Олд Траффорд" в 2001 году. Однако, Анри был бесспорным победителем в этом споре, выиграв в течение пяти лет четыре индивидуальных приза в 2002, 2004, 2005, 2006 годах. Голландец опередил Анри на один забитый мяч в сезоне 2002/03, хотя француз был признан лучшим игроком сезона.

Сам Анри утверждает, что Нистелрой был больше него одержимым забиванию мячей, добавив, что он не смог бы сделать столько голевых передач, если бы был сосредоточен только на голах.

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"Эта история была для нас обоих, потому что только мы сражались за "Золотую бутсу", но, если вы помните, я иногда давал другим возможность бить пенальти! Если вы посмотрите те матчи, то увидите, сколько раз я был на голевой позиции, но отдавал пас. Поэтому поймете, почему я не был маникальным забивалой. Я бы никогда не сделал так много передач, если бы был как Нистелрой", - подытожил легендарный французский бомбардир.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, ФК МЮ, Тьерри Анри.
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