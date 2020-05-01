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Девушка футболиста Динамо удалила фото в купальнике по его просьбе (Фото)

Смотрите фото (5)
Девушка футболиста Динамо удалила фото в купальнике по его просьбе (Фото)
16:55 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил.

  • 1

    Не так давно Денис Попов в прямом эфире в инстаграм рассказал о том, что не в восторге, когда его девушка публикует в социальных сетях откровенные фото.

    Интересно, что у Анастасии действительно было несколько эффектных фото в купальниках, но сейчас она удалила их все.

    Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил.

    Как сказал Денис, она публиковала их ему на зло.

  • 2

    Значит ли это, что яркая красотка удовлетворила свою жажду мести или футболист заставил ее убрать откровенные фото?

  • 3

    К слову, в интернете ничего не исчезает бесследно.

    Были среди таких фото даже очень загадочные.

  • 4

    В декабре прошлого года Анастасия опубликовала фото с Денисом в номере отеля.

    Девушка была в бикини, ее молодой человек - в халате.

    И все бы ничего - вот на кровати за их спинами был еще кто-то, чья рука попала в кадр.

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Все по теме:

Сборная Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Денис Попов.
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