Девушка футболиста Динамо удалила фото в купальнике по его просьбе (Фото)

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Не так давно Денис Попов в прямом эфире в инстаграм рассказал о том, что не в восторге, когда его девушка публикует в социальных сетях откровенные фото.

Интересно, что у Анастасии действительно было несколько эффектных фото в купальниках, но сейчас она удалила их все.

Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил.

Как сказал Денис, она публиковала их ему на зло.