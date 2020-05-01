АПЛ может доиграть оставшиеся матчи на нейтральных полях

Новости спорта:Футболистов хотят дважды в неделю тестировать на коронавирус.

Руководство английской Премьер-лиги рассматривает вариант с проведением оставшихся 92 матчей сезона 2019/20 на нейтральных полях, передает The Telegraph.

При этом клубам предложат тестировать своих футболистов на коронавирус дважды в неделю.

В своем официальном заявлении Премьер-лига сообщила, что все 20 клубов дивизиона намерены доиграть нынешний сезон до конца, однако приоритетными остаются здоровье и безопасность футболистов, тренеров, менеджеров, клубного персонала и болельщиков.

Также руководство АПЛ приветствует создание Правительственной медицинской рабочей группы, деятельность которой начнется после возвращения спортивных мероприятий.

Розыгрыш чемпионата Англии был приостановлен в начале марта. После 29 туров в чемпионате лидирует Ливерпуль, имеющий 25-очковое преимущество над Манчестер Сити.