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Новый сезон УПЛ может начаться в августе

Новый сезон УПЛ может начаться в августе
19:21 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

Новости спорта:Многие клубы недовольны идеей.

По информации SportArena, Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность старта сезона УПЛ-2020/21 в первые дни августа. План был озвучен на видеоконференции с клубами высшего дивизиона в среду, 29 апреля.

Такая идея руководства УАФ вызвала недовольство клубов Премьер-лиги, среди которых Десна и Динамо. Вероятно, возмущение связано со слишком короткой паузой между сезонами, особенно для команд, которые сыграют в плей-офф турнира.

Ранее сегодня сообщалось о планах возобновить матчи текущего сезона 30 мая и доиграть его основную часть 17 июля (с учетом финала Кубка Украины), а с учетом матчей плей-офф за место в Лиге Европы — 24 июля.

Футбольные турниры в Украине были остановлены решением УАФ 17 марта после распоряжения Кабинета министров о запрете массовых мероприятий для снижения темпов роста эпидемии коронавируса.

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Сейчас основным планом правительства является начало ослабления карантина с 11 мая.

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