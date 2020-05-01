Эксперт телеканала Футбол зарегистрирован кандидатом на пост президента УПЛ

Новости спорта:Его выдвинул Шахтер.

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели зарегистрирован как третий кандидат на пост президента Украинской Премьер-лиги, о чем проинформировал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Метревели присоединился к компании уже зарегистрированных ранее Александра Шевченко и Олега Смалийчука.

"Если все будет так, как и ожидается, и мы официально начнем выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам провести выборы президента УПЛ 25 мая. На сегодняшний день к двум кандидатам, Шевченко и Смалийчуку, добавился третий – Михаил Метревели".

"Свои программы, с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они подавать не будут, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать", — заявил Дикий в комментарии порталу Meta-ratings.com.

Кандидатуру Метревели на пост президента УПЛ выдвинул Шахтер. Должность руководителя элитного украинского дивизиона остается вакантной с начала апреля — именно тогда истек срок двухлетней каденции предыдущего президента Томаса Гримма.