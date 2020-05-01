Ндиди - приоритетный вариант для ПСЖ

Новости спорта:Французский клуб заинтересован в услугах опорного полузащитника Лестера.

ПСЖ проявляет серьезный интерес к Уилфриду Ндиди, сообщает ESPN.

По информации источника, парижская команда намерена усилить центр поля и 23-летний футболист является приоритетом. Переход нигерийца оценивается в 45-50 миллионов фунтов.

Также ПСЖ в качестве альтернатив рассматривает варианты с Томасом Партеем (Атлетико) и Тьемуэ Бакайоко, который выступает за Монако и проводит неплохой сезон (права на игрока принадлежат Челси). Сообщается, что кандидатура Бакайоко нравится спортивному директору Леонардо.

В сезоне-2019/20 Ндиди провел за "лис" 29 игр, в которых забил два гола и отличился одним ассистом.