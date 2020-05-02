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Кучо Эрнандес вернется в АПЛ

Кучо Эрнандес вернется в АПЛ
01:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Колумбиец будет выступать в английской Премьер-лиге.

Кучо Эрнандес продолжит карьеру в Уотфорде.

Об этом сообщил футболист в комментарии журналисту в прямом эфире Instagram.

"Уотфорд вселил в меня невероятную уверенность. Они рассчитывают на меня в следующем сезоне", — сказал Кучо.

Отметим, что нынешний сезон колумбиец проводит на правах аренды за Мальорку. В 12 матчах он отличился двумя голами и один раз ассистировал партнерам по команде. 

Права на Кучо принадлежат Уотфорду, однако за все время он не сыграл за "шершней" ни разу. 21-летний футболист дважды отдавался в аренду Уэске и один раз Мальорке, за которую выступает сейчас. 

Отметим, что по словам Кучо он продлил контракт с Уотфордом, но официально об этом не сообщается. 

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Футбол, АПЛ, Уотфорд, Кучо Эрнандес.
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