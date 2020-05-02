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Зюле хочет стать одним из лучших защитников в мире

Зюле хочет стать одним из лучших защитников в мире
04:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Центрбек Баварии хочет прогрессировать и стать одним из лучших в мире на своей позиции.

Никлас Зюле также ориентируется на Вирджила ван Дейка из Ливерпуля, который сейчас на пике.

"Ван Дейк начал играть за Ливерпуль в 27 лет и сделал шаг к тому, чтобы стать лучшим защитником мира. Он на вершине и ему чуть меньше 30 лет. У центрального защитника пик формы в районе 25 лет. В таком возрасте есть необходимый опыт и понимание игры, а также защитник находится в отличной физической форме".

"Хочу сделать большой шаг вперед в ближайшие два-три года. И если люди скажут, что я один из лучших в мире, я буду счастлив. Я к этому стремлюсь".

"В моих руках, стану ли я одним из лучших центральных защитников в мире или нет", — приводит слова 25-летнего Никласа Зюле официальный сайт Бундеслиги.

Ранее Ван Дейк назвал футболиста, против которого ему было играть сложнее всего. 

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Бундеслига, Бавария, Вирджил Ван Дейк, Никлас Зюле.
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