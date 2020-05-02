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Руслан Малиновский мог оказаться в Динамо

Руслан Малиновский мог оказаться в Динамо
09:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Экс-ассистент Реброва рассказал о несостоявшемся переходе Руслана Малиновского

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о несостоявшемся переходе Руслана Малиновского в киевский клуб, сообщает gazeta.ua.

"Я действительно хотел видеть Малиновского в "Динамо". После одного из матча против "Зари", за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил его, не хочет ли он играть за "Динамо". Малиновский сказал, что не против. Я это передал Сергею Реброву и Игорю Суркису.

Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и в настоящий момент играет за сильную команду в Лиге чемпионов и стал важным игроком для сборной Украины", – сказал Рианчо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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