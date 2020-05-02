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Хочолава назвал двух самых быстрых игроков Шахтера

Хочолава назвал двух самых быстрых игроков Шахтера
09:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Бразильцы Додо и Тайсон выделяются своими скоростными данными на фоне других игроков Горняков.

Центральный защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава поведал о том, кто из его одноклубников может похвастаться самой высокой скоростью в команде. Как оказалось, в беге без мяча лучшим в стане "горняков" является Додо, а с мячом — Тайсон.

"Без мяча – Додо. Он очень быстрый. Помню, у нас на базе были тесты, бежали 30 метров. У всех нормально бегущих результат 3,8–3,9, а Додо как сорвался – и пробежал вроде бы за 3,58! Мне показалось, что это быстрее, чем мировой рекорд. Но кроме него есть еще один человек, который с мячом бежит намного быстрее, чем без, – Тайсон. Его невозможно догнать, если он с мячом".

Также грузинский центрбек рассказал, почему он не может похвастаться высокой скоростью по сравнению со своими бразильскими партнерами по команде.

"Я сейчас понял, почему у меня не быстрые ноги, – не занимался национальными грузинскими танцами. В детстве полтора года ходил на карате. После этого осталась хорошая растяжка, потому что там с силой тянули, и дальше у меня вообще мышечных проблем не было", — приводит слова Хочолавы официальный сайт Шахтера.

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Напомним, ранее Давид Хочолава рассказал о том, какое правило в футболе он хотел бы изменить.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Давид Хочолава.
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