Лаутаро Мартинес дал "зеленый свет" на переход в Барселону

Новости спорта:Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, похоже, определился со своим будущим.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье, присоединившись к составу Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летний аргентинец твердо решил стать игроком "сине-гранатовых", несмотря на серьезный интерес со стороны Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Челси.

Единственная проблема в осуществлении этого трансфера — Барселона не может договориться с Интером касательно финансовых условий сделки. Каталонцы не готовы выплатить сумму отступных Мартинеса в размере 111 миллионов евро, поскольку ее невозможно разделить на несколько платежей.

"Сине-гранатовые" предлагают Интеру включить в обмен своих игроков в лице Артуро Видаля и Хуниора Фирпо, но миланский клуб данное предложение не устраивает.

Интересно, что сам Лаутаро Мартинес пытается помочь Барселоне договориться с Интером. Аргентинец уже отказался продлевать контракт с "нерадзурри", ясно дав понять, что не намерен оставаться на Джузеппе Меацца.

Ранее сообщалось, что Интер требует у Барселоны за Мартинеса 90 миллионов евро и Артуро Видаля. Кроме того, клуб из Милана хочет взять Антуана Гризманна в аренду на один сезон, как часть сделки.