Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая
UFC озвучило кард турниров на 13 и 16 мая
Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею
Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею
Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии
Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии
Зинченко назвал украинского футболиста, который мог бы усилить Манчестер Сити
Зинченко назвал украинского футболиста, который мог бы усилить Манчестер Сити

Лаутаро Мартинес дал "зеленый свет" на переход в Барселону

Лаутаро Мартинес дал "зеленый свет" на переход в Барселону
12:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, похоже, определился со своим будущим.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье, присоединившись к составу Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летний аргентинец твердо решил стать игроком "сине-гранатовых", несмотря на серьезный интерес со стороны Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Челси.

Единственная проблема в осуществлении этого трансфера — Барселона не может договориться с Интером касательно финансовых условий сделки. Каталонцы не готовы выплатить сумму отступных Мартинеса в размере 111 миллионов евро, поскольку ее невозможно разделить на несколько платежей.

"Сине-гранатовые" предлагают Интеру включить в обмен своих игроков в лице Артуро Видаля и Хуниора Фирпо, но миланский клуб данное предложение не устраивает.

Барселона займется обменом футболистов

Интересно, что сам Лаутаро Мартинес пытается помочь Барселоне договориться с Интером. Аргентинец уже отказался продлевать контракт с "нерадзурри", ясно дав понять, что не намерен оставаться на Джузеппе Меацца.

Ранее сообщалось, что Интер требует у Барселоны за Мартинеса 90 миллионов евро и Артуро Видаля. Кроме того, клуб из Милана хочет взять Антуана Гризманна в аренду на один сезон, как часть сделки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня игра, куда вы меня везете": Гусев рассказал, как очнулся в скорой
02 Олег Верняев: "Жаль, что я не могу поехать в Донецк"
03 В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
04 Джошуа: Пулев явно не боксер моего уровня
05 Гассиев рассказал о спаррингах с Руисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь