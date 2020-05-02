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34 года победе Динамо в Кубке Кубков (Видео)

34 года победе Динамо в Кубке Кубков (Видео)
12:41 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:В финале команда Лобановского разгромила «Атлетико» Мадрид

Ровно 34 года назад, 2 мая 1986 года "Динамо" Киев Валерия Лобановского в финале Кубка Кубков в Лионе разгромило "Атлетико" Мадрид Луиса Арагонеса. Для киевлян это последний на данный момент выигранный еврокубок.

"Динамо" – "Атлетико" – 3:0Голы: Заваров, 6, Блохин, 84, Евтушенко, 87

Видеообзор матча:

Руслан Малиновский мог оказаться в Динамо

"Динамо": Чанов, Бессонов, Балтача (Баль, 39), Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70), Беланов, Блохин.

"Атлетико": Фильол, Томас, Клементе, Артече, Руис, Прието, Кабрера, Кике, Да Сильва, Ландабуру (Сетьен, 60), Марина.

Предупреждение: Томас (13).

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ФК Динамо (Киев), ФК Атлетико М, Футбол, Видео, Новости футбола.
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