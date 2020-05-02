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Барселона передумала покупать Санчо

Барселона передумала покупать Санчо
13:21 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Одного экс-вингера "Боруссии" им хватает.

Вингер "Боруссии" Джейдон Санчо не входит в сферу интересов "Барселоны", сообщает немецкое издание Bild.

Ранее предполагалось, что Санчо может стать альтернативой Неймару, если "блаугранас" не удастся вернуть бразильца на "Камп Ноу" летом. Однако в Каталонии от подобной идеи отказались.

Приоритетом для Санчо так и остаётся возвращение в АПЛ, где его готовы приютить "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

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Ранее сообщалось, что "Боруссия" может заменить Санчо с помощью вундеркинда "Барселоны" Ансу Фати.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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